К подавшему сигнал SOS судну из КНДР вышел танкер с топливом

К стоящему вблизи Владивостока обесточенному судну Man Gyong Bong идет танкер, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаила Хмеля.

Судно находится в прибрежных водах три дня, половину этого времени оно обесточено. По словам гендиректора, теплоходу с экипажем из 30 человек не дают пришвартоваться.

После заправки судно сможет нормально функционировать. Вопросы выгрузки и погрузки, швартовки к причалу будут решаться в воскресенье и понедельник, пояснил Хмель.

Man Gyong Bong возит в КНДР проукты: муку, соевое масло, рис, пшеницу.