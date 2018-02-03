В Новосибирске двух коммунальщиков задержали после гибели детей в яме

Новосибирские силовики задержали 44-летнего директора МУП "Коммунальное хозяйство" поселка Колывань и 39-летнего мастера указанного предприятия. Коммунальщиков подозревают в причастности к трагической гибели двух братьев в возрасте 6 и 11 лет.

Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте задержанных. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), - сообщил "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Напомним, сегодня в поселке Колывань двое братьев в возрасте шести и 11 лет утонули в яме, вырытой для ремонта водопровода.

В течение пятницы в поселке, расположенном в 45 км от Новосибирска, устраняли неполадки в водопроводной системе. Коммунальщики вырыли яму глубиной более двух метров, которая позже заполнилась водой. После устранения прорыва специалисты покинули место проведения работ. Яму никто не засыпал и не огородил. Вечером в нее упали проходившие мимо дети. Они не смогли самостоятельно выбраться и утонули.