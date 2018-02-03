На Кубани митинги в поддержку атлетов РФ собрали 90 тысяч человек

На Кубани митинги в поддержку российских олимпийских спортсменов, отправившихся на Игры в Корею, собрали 90 тысяч человек. Акции прошли в Краснодаре, Сочи, Анапе и Армавире.

- Таким образом, Кубань поддержала общероссийскую акцию "Россия в моем сердце", - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Самый большой митинг-концерт состоялся в столице региона на площади им. Пушкина. Мероприятие собрало 15 тысяч человек. Это были представители общественных организаций, спортивных клубов, студенты и другие жители города.

По сообщению властей региона, митинги-концерты в Краснодаре и других городах Кубани были организованы с целью привлечь внимание к ситуации, которая складывается вокруг российских атлетов, отправившихся на олимпиаду. А также показать, что жители страны гордятся их победами и рекордами.

Заявку на участие в Олимпиаде в корейском Пхенчхане подали 169 российских атлетов, в том числе 12 из них - это жители и уроженцы Краснодарского края.