Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

Сборная России пробилась в финал чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.

В полуфинальном матче россияне обыграли команду Финляндии со счетом 8:2. В составе победителей мячи забили Сергей Ломанов (2-я минута), Алмаз Миргазов (8, 53), Максим Ишкельдин (18), Евгений Дергаев (22), Андрей Прокопьев (40), Вадим Чернов (52), Артем Бондаренко (74). За сборную Финляндии отличились Юхо Люкконен (29) и Теему Мяяття (90).

В финале россияне сыграют с победителем второго полуфинала между сборными Швеции и Казахстана. Напомним, что единственное поражение на групповом этапе хозяева турнира потерпели как раз от действующих чемпионов мира, шведов (3:6). Тот матч называли "репетицией финала".

Финал ЧМ состоится 4 февраля.

Напомним, что в четвертьфинальном матче сборная России установила рекорд по количеству мячей, забитых на чемпионате мира. Немцев россияне обыграли с разгромным счетом 26:1.