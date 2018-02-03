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03.02.2018 18:58
Рубрика: В мире

Трамп назвал расследование по России "американским позором"

Текст: Александр Саможнев
Президент Дональд Трамп дал определение обнародованному меморандуму о роли ФБР и министерства юстиции в расследовании так называемого "вмешательства России" в президентские выборы в 2016 году, сообщает РИА Новости.

"Но российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия (расследованию). Это американский позор!", - написал Трамп в Twitter.

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Фото: Win McNamee/ AP
Трамп обратился с посланием к нации под "молчание демократов"

По словам главы Белого дома, ФБР и минюст политизировали процесс расследования, причем приняли сторону демократов против республиканцев. Демократическая партия выступала категорически против предания доклада огласке, утверждая, что это нанесет ущерб национальной безопасности и имиджу спецcлужб.

В четырехстраничном документе говорится, что расследование было основано на сфабрикованном досье бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила. Суд был введен в заблуждение, в результате чего ФБР получило полномочия на организацию слежки за бывшим сотрудником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, отмечает телеканал Euronews.

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