Трамп назвал расследование по России "американским позором"

Президент Дональд Трамп дал определение обнародованному меморандуму о роли ФБР и министерства юстиции в расследовании так называемого "вмешательства России" в президентские выборы в 2016 году, сообщает РИА Новости.

"Но российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия (расследованию). Это американский позор!", - написал Трамп в Twitter.

По словам главы Белого дома, ФБР и минюст политизировали процесс расследования, причем приняли сторону демократов против республиканцев. Демократическая партия выступала категорически против предания доклада огласке, утверждая, что это нанесет ущерб национальной безопасности и имиджу спецcлужб.

В четырехстраничном документе говорится, что расследование было основано на сфабрикованном досье бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила. Суд был введен в заблуждение, в результате чего ФБР получило полномочия на организацию слежки за бывшим сотрудником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, отмечает телеканал Euronews.