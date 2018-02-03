В деле стрелка из Лас-Вегаса появился еще один фигурант

Власти США предъявили обвинения жителю штата Аризона Дугласу Хейгу, который продал бронебойные пули Стивену Пэддоку, устроившему бойню в Лас-Вегасе.

ТАСС сообщает, что Хейг изготовил и продал боеприпасы, не имея соответствующей лицензии. Торговец оружем заявил, что не считает себя ответственным за произошедшее. По его словам, продажа бронебойных пуль была для него обычным делом, а покупатель не вызвал подозрений.

Напомним, первого октября прошлого года во время фестиваля кантри-музыки в США 64-летний Пэддок открыл огонь по участникам мероприятия. Стрелял преступник из окна гостиницы Mandalay Bay.

Тогда погибли 58 человек, 520 были ранены. Убийца покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер. Полиция так и не смогла выяснить, какими мотивами руководствовался мужчина. Но уже известно, что он не был связан с террористами.