В США от гриппа скончались 53 ребенка

Жертвами сезонного гриппа в США стали уже 53 ребенка. Ранее СМИ сообщали о 37 погибших. При этом 20 процентов процентов из них были привиты, передает РИА Новости.

Как отмечают специалисты, ситуация с заболеваемостью гриппом сейчас еще хуже, чем в 2014-2015 годах. Число госпитализированных растет. Грипп выявлен уже в 39 штатах США, а также в Пуэрто-Рико.

Чаще всего у заболевших диагностируют штамм H3N2, который опаснее "свиного гриппа", так как вакцинация не помогает. К весне гриппом переболеют почти 34 миллиона американцев. От осложнений могут скончаться 56 тысяч человек.