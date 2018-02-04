Авиакомпании AZUR Аir до 20 марта ограничили право на полеты

Росавиация приняла решение ограничить право на полеты чартерного перевозчика AZUR Аir. В рамках внеплановой проверки в конце 2017 года были выявлены недостатки при поддержании перевозчиком летной годности судов, отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, у перевозчика возникли технические накладки и в этом году. 31 января при выполнении рейса Москва - Варадеро (Куба) экипаж обнаружил повышенный расход топлива. Командир принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в США, которая прошла успешно.

У авиакомпании есть больше месяца на устранение нарушений. Если перевозчик исправится, то все ограничения могут быть сняты

Перевозчик не подтвердил в нужный срок, что устранил выявленные Росавиацией несоответствия и замечания по фактам, которые влияют на безопасность полетов. Учитывая долги прошлого года, агентство ограничило срок действия сертификата эксплуатанта 20 марта включительно. До этой даты "перевозчик в полном объеме продолжает свою операционную деятельность и выполняет коммерческие воздушные перевозки по ранее взятым обязательствам", подтвердили в Росавиации.

У авиакомпании есть больше месяца на устранение всех нарушений. Если перевозчик исправится, то все ограничения могут быть сняты. В противном случае с 21 марта авиакомпания может прекратить выполнение полетов. В AZUR Аir заявили, что устранят все несоответствия и недостатки, выявленные агентством, и в кратчайшие сроки подготовят и подадут заявку в Росавиацию на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта с приложением документов об устранении замечаний.

К финансовому положению перевозчика претензий нет. Авиакомпания соблюдает пунктуальность при выполнении чартерных рейсов. Сейчас AZUR Аir работает по чартерной программе, которая утверждена до 20 марта. Сама авиакомпания "не видит затруднений в части устранения в полном объеме несоответствий и недостатков, выявленных регулятором в результате проверки деятельности авиаперевозчика".

Перевозчик продолжает операционную деятельность и выполняет коммерческие перевозки в полном объеме. По данным Росавиации, AZUR Air занимает восьмое место по объему авиаперевозок в РФ. В 2017 году компания перевезла 3,7 миллиона пассажиров.