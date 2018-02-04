На прошедшей неделе кампания прошла еще один этап. ЦИК завершил прием подписей. Как и ожидалось, некоторые кандидаты "немножко не рассчитали свои возможности". В результате количество участников выборов существенно сократилось.

С одной стороны, жалко расставаться с теми, кто мог бы придать следующему отрезку гонки яркие краски и непривычные эмоции. С другой - сошедшие с дистанции себя ничем особенным не проявили. Несмотря на достаточное время, не запомнились ни сочными формулировками, ни умными поступками, ни эффектными скандалами. Неумехам не место в политике.

Оставшиеся не настроены на эпатаж. Задачи у них серьезные, стиль соответствующий. Поэтому кампания постепенно наполняется смыслами.

Кампания постепенно наполняется смыслами

Так, встреча Владимира Путина с доверенными лицами задумывалась для "продвижения своей повестки дня". В преддверии агитационного этапа Путин нацеливает своих агитаторов к прямому разговору с народом и требует, чтобы все обещания были выверены и реализуемы. Кому-то выбранный формат общения может показаться организационным и даже протокольным. Это совсем не так. Встреча продемонстрировала стиль, являющийся продолжением проповедуемой идеологии стабильности и развития без потрясений: лидер не дает невыполнимых обещаний, способен выполнить обещанное и требует такого же подхода от всех остальных, как соратников, так и оппонентов.

Кандидаты вынуждены переходить к прагматике. Жириновский, например, понимает, что для расширения группы поддержки ему необходимо усилить апелляцию к собственному опыту и фокусироваться на молодежи. Всех поклонников среднего и старшего возрастов, кого не отталкивал экспрессивный стиль, Владимир Вольфович уже отмобилизовал. На встрече в Санкт-Петербурге в окружении юных сторонников Жириновский выглядел довольным.

Ксения Собчак решает более сложную задачу удержания немногочисленных последователей. Сделать это сложно, если открыто признаешь, что результат выборов известен. Приходится предлагать перетерпеть: в той же Северной столице Собчак сообщила, что намерена после 18 марта сосредоточиться на подготовке партии к кампании 2021 года. Мотивация отдаленным будущим не самая эффективная, но для части особо верных сторонников подойдет.

Спорным и удивительным выглядит сигнал избирателю от Григория Явлинского. На встрече в Пскове не отличающийся дипломатичностью (во всех смыслах) кандидат в президенты вдруг заявил о готовности занять гораздо менее высокое место переговорщика между Россией и Украиной в том случае, если Путин ему это предложит. Ничего сверхъестественного в этом согласии нет. Наверняка и другие кандидаты не отказались бы. Вопрос в том, как объяснить и так немногочисленным сторонникам лидера "Яблока", почему на выборах главы государства они должны поддержать претендента, намеренного делать карьеру на другой должности.

Удачно реализовал предоставившуюся возможность Борис Титов. Оказавшись в т.н. "кремлевском списке" администрации Трампа, он не стал выдумывать сложных объяснений, а использовал прямой посыл: я единственный из кандидатов в президенты, попавший под давление американцев. Возможно, это не самое весомое "достижение" в глазах широких народных масс. Однако в данном случае ценнее умение принять неожиданный пас и попытка вовремя и к месту разыграть имидж незаслуженно третируемого "заокеанскими супостатами".

Сложнее всего Павлу Грудинину. Приходится отбиваться от очередной атаки, связанной с обнаружением у него нескольких "недозакрытых" счетов в Австрии и Швейцарии. Понадобилось даже разъяснение со стороны ЦИК. Наказания и на этот раз удалось избежать. Удастся ли так же легко избавиться от злобных реплик конкурентов по этому поводу в ходе дебатов и недоуменных вопросов сторонников КПРФ на встречах? Поживем - увидим. А пока все больше вопросов вызывает неудачная стратегия коммунистов, решивших в последний момент предъявить публике плохо подготовленного (в юридическом плане) кандидата.

Все это никак на сказывается на динамике рейтингов. По данным ФОМ (Прим. 1), лишь количество намеревающихся голосовать за Путина выросло на 2 процента. Поддержка остальных кандидатов осталась на прежнем уровне. Даже электронные СМИ не приносят результата. По данным "Медиаскопа", самыми упоминаемыми в эфире были Жириновский и Грудинин. Однако на их поддержке эта упоминаемость никак не отразилась. Требуется либо смена тактики, либо усиление качества сигналов.

В ближайшие дни будут известны имена тех, кто сможет попасть в итоговый бюллетень

Между тем, по данным ВЦИОМ (Прим. 2), выросло количество готовых "точно принять участие" в голосовании 18 марта. Таких уже 71 процент от всех опрошенных. Еще около 10 процентов декларируют, что "скорее всего" примут участие в выборах.

В ближайшие дни будут известны имена тех, кто сможет попасть в итоговый бюллетень - 10 февраля ЦИК поставит точку в этом вопросе.

Главная проблема наступившей недели: появляется повод для отвлечения граждан от выборов - с 8 февраля начнутся Олимпийские игры. Если кандидаты не хотят совсем уйти в тень зрелищного спорта и набрать необходимый темп перед финишным мартовским этапом, то им придется быть намного более активными и нацеленными на внимание избирателя.

Прим. 1. Опрос "ФОМнибус". Проведен 27-28 января по собственной инициативе методом интервью в 73 субъектах РФ. Опрошено 3000 респондентов. Ошибка не превышает 2,5%. Вопрос: "Если вы примете участие в президентских выборах, то как, за кого из кандидатов вы проголосуете? (Карточка, один ответ)".

Прим. 2. Опрос "ВЦИОМ-Спутник". Проведен 26-28 января по собственной инициативе методом телефонного интервью не менее чем в 80 субъектах РФ. Опрошено 3000 респондентов. Ошибка не превышает 1,8%. Вопрос: "Примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, или нет? (Закрытый вопрос)".