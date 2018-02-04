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04.02.2018 22:07
Рубрика: В мире

Деревенская смута

Президент Додон не исключает гражданской войны в Молдавии
Текст: Константин Волков, Владислав Воробьев
Российская газета - Федеральный выпуск №7487 (24)
Объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну, заявил президент Молдавии Игорь Додон. "Но мы, граждане Молдавии, государственники, всеми законными путями не позволим ликвидировать государственность республики", - подчеркнул он, выступая по поводу инициативы восьми молдавских сел войти в состав Румынии. Жители деревень подписали соответствующие декларации, что вызвало скандал в Кишиневе, о чем стало известно 31 января.
Президент Молдавии Игорь Додон (на фото) распорядился созвать Высший совет безопасности, на котором планируется обсудить ситуацию в стране. Фото: EPA Президент Молдавии Игорь Додон (на фото) распорядился созвать Высший совет безопасности, на котором планируется обсудить ситуацию в стране. Фото: EPA
Президент Молдавии Игорь Додон (на фото) распорядился созвать Высший совет безопасности, на котором планируется обсудить ситуацию в стране. Фото: EPA

Как заявил Додон, "в течение последнего месяца представителями ряда населенных пунктов Молдавии были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идет о так называемых "декларациях", подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель: упразднение государства Молдавия и ее включение в соседнее государство - Румынию".

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Президент также распорядился созвать Высший совет безопасности (ВСБ) и выработать позицию касательно действий, направленных на подрыв суверенитета. Ожидается, что уже на этой неделе Додон подпишет указ о новом составе ВСБ, после чего заседание будет созвано немедленно.

При этом Додон предположил, что некоторые политические силы, которые понимают, что проиграют предстоящие парламентские выборы, преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать ситуацию. "Но у них ничего не выйдет", - подытожил президент Молдавии.

Авторитетно

О том, что кроется за неожиданным желанием нескольких молдавских деревень перейти в Румынию, "РГ" рассказал депутат парламента Молдавии от Партии социалистов, известный политолог Богдан Цырдя:

- Мы убеждены, что за этим шагом стоят определенные круги в соседней Румынии.

2018 год румынские унионисты объявили годом столетия великой унии. Речь идет о событии 27 марта 1918 года, когда Бессарабия, вследствие силового вмешательства, стала частью Румынии до 1940 года. Потом она еще раз входила в состав Румынии в 1941-1944 годах.

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску стал в Молдавии почетным председателем партии PUN (Партия национального единства), которая ратует за поглощение Молдавии Румынией. Бесэску вместе с лидером PUN, бывшим министром обороны - ветеринаром по образованию Анатолием Шалару проводят шумную кампанию по всей стране. С другой стороны, в Румынии объявили о намерении создать министерство реинтеграции, которое будет заниматься продвижением проектов по поглощению Молдовы! И одновременно восемь сел объявили об унии с Румынией. В парламенте уже зарегистрирована инициатива по изменению языка в конституции - с молдавского на румынский!

Идет и серьезная экономическая экспансия. Румынский банк Transilvania покупает крупнейший молдавский Victoriabank. Одновременно Румыния, запустившая с помощью ЕС газопровод Яссы - Унгены, пытается закупить предприятие Transgaz, отвечающие за молдавский участок газопровода. Всемирный банк выделяет 70 миллионов евро на подключение Молдавии к энергетической системе Румынии. Стратегическое винное предприятие PURCARI выставлена на румынской бирже.

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Эти действия представляют серьезную опасность для молдавской государственности.

Румыния нацелена на победу своих сторонников на парламентских выборах-2018. Тогда, видимо, и будет запущен процесс аншлюcа. Последствия могут быть плачевными. Унионистская Либеральная партия Молдавии уже призвала своих мэров проголосовать за унию. А представьте себе, что десятки или сотни молдавских сел будет поочередно голосовать за унию с РФ, Украиной, Болгарией, Румынией? Это может привести к катастрофе, распаду страны.

Правительство Молдавии пока не высказывается по поводу демарша нескольких деревень. Властям не хочется портить отношения с Румынией, которая обещала еще с 2015 года выделить помощь в 100 миллионов евро. Правда, надо отметить, что полностью всю сумму мы так и не получили.

Есть и другая причина. В Молдавии многие депутаты и министры из правящего большинства - граждане Румынии. Естественно, они не будут выступать против Бухареста.

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