В государственный фонд России в этом году минфин планирует закупать в основном золото. Речь идет о наиболее ликвидной форме желтого металла - слитках, которые в случае необходимости можно продать для покрытия дефицита федерального бюджета.

Всего в госфонд закупят слитки на 8,5 миллиарда рублей, еще полтора миллиарда пойдут на скупку уникальных самородков, изделий из драгкамней и металлов, которые имеют высокую культурную ценность. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"В госфонд в прошлом году было закуплено 2,2 тонны золота на семь миллиардов рублей. До этого мы два года золото не закупали и возобновили закупки. Планируем и дальше закупать. Пауза была связана с тем, что мы пересматривали стратегию. Теперь определились, поняли, что закупки золота - это правильно", - пояснил Моисеев.

Аналогичной стратегии уже давно придерживается Банк России, нарастивший с 2008 по 2017 год золотой запас в четыре раза - до 1838 тонн. Теоретически под золото можно кредитоваться, но Банк России делает закупки скорее для диверсификации резервов на случай финансовых санкций или иных форм внешней нестабильности, а также для поддержки золотодобывающей отрасли.

Сейчас Россия находится на шестом месте по объемам золотых резервов в мире и дышит в спину Китаю, который хранит 1842,6 тонны драгметалла. Если проводить сравнение в долях от валютных резервов, то у России она высока - почти 18 процентов, в то время как запасы Китая составляют около 2,5 процента.