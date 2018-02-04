На Украине блокировали границу с Польшей из-за спиртного и сигарет

Параллельно с вызывающим недовольство Киева польским законом о "дебандеризации" в украинско-польских отношениях возникла новая проблема, связанная с правилами пребывания украинцев в Польше.

Речь о новых правилах приграничного движения между Украиной и Польшей, которые вызвали акции протеста и блокирование контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Львовской и Волынской областях.

Изменения таможенных и налоговых правил, резко ограничивающие возможность пользоваться правом беспошлинного ввоза товаров для жителей приграничных районов, начали работать с 1 января.

В субботу местные жители в течение всего светового дня блокировали КПП "Шегени", "Рава-Русская" и "Ягодин" - крупнейшие пункты перехода на границе с Польшей. Активисты с плакатами непрерывно переходили дорогу в течение восьми часов, что вызвало мелкие стычки с недовольными водителями, которые пришлось разнимать сотрудникам сил правопорядка. Люди требовали отменить законодательную норму об обязательном суточном отсутствии в стране, что дает право на беспошлинный ввоз до 50 килограммов товара на сумму в 500 евро.

Ранее количество "челночных" переходов границы не регламентировалось, что позволяло местным жителям неплохо зарабатывать: в Польшу везли на продажу дешевые алкоголь и сигареты, обратно - продукты питания и одежду. Необходимость суточного пребывания на территории Польши и связанные с этим накладные расходы обесценивают все плюсы мелкой приграничной торговли.

Хотя речь идет о новшествах именно в украинских правилах, принимались они в интересах польской стороны, озабоченной потоком дешевых сигарет и алкоголя из Украины - они потеснили в самой Польше "европейскую" продукцию.

В частности, в поддержку изменений выступила Европейская бизнес-ассоциация - крупная лоббистская структура, представляющая на Украине интересы бизнесменов Евросоюза.

Поскольку напряженность в отношениях Варшавы и Киева придает политический оттенок любым событиям на границе, украинские националисты уже обратили внимание на акции: в социальных сетях члены партии "Свобода" поддерживают "челноков" и связывают происходящее с недружественными намерениями поляков.