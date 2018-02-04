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04.02.2018 23:15
Рубрика: Общество

Кто болеет за врачей

Вручена Национальная премия "Мы будем жить!"
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Столичный выпуск №7487 (24)
Во Всемирный день борьбы против рака - 4 февраля - Международный союз пациентов и Национальное общество детских гематологов и онкологов вручили лучшим врачам, медицинским учреждениям, благотворительным организациям и журналистам Национальную премию "Мы будем жить!".
Лауреат Национальной премии "Мы будем жить!" научный обозреватель "Российской газеты" Ирина Краснопольская. Фото: Сергей Куксин/ РГ Лауреат Национальной премии "Мы будем жить!" научный обозреватель "Российской газеты" Ирина Краснопольская. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Лауреат Национальной премии "Мы будем жить!" научный обозреватель "Российской газеты" Ирина Краснопольская. Фото: Сергей Куксин/ РГ

- Мы - пациенты, родственники пациентов, решили отметить людей, которые вносят свой вклад в помощь онкологическим больным - рассказывает председатель Международного союза пациентов Ольга Вострикова. - Пациенты сами предлагали номинантов. Мы делаем это не только, чтобы выразить благодарность, но и для того, чтобы пациенты увидели примеры выздоровления, чтобы не опускали руки.

По данным Союза пациентов, каждый день в России почти 1500 человек заболевает раком. В год регистрируется более 500 000 новых случаев болезни. Задача проекта "Мы будем жить!" - рассказать людям о возможностях отечественной медицины. сформировать правильное отношение к здоровью.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Любой вариант привлечения внимания к онкологической проблеме помогает, - говорит сотрудник Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Кирилл Киргизов. - Есть две проблемы, решению которых могут помочь мероприятия Всемирного дня борьбы с онкозаболеваниями. Во-первых, раннее выявление и профилактика. Во-вторых, рассказ о том, как противостоять онкологической беде.

К сожалению, в обществе принято либо не замечать проблему, либо говорить, будто онкобольные обречены, что в России лечиться невозможно, нужно искать помощи за рубежом. В профессиональном сообществе придумали даже специальное понятие: "стигма рака". В России есть государственная программа, позволяющая обеспечить доступность современной помощи. Подтверждение тому статистика. Каждый год в России злокачественными новообразованиями заболевают 3,5-4 тысячи детей. Из них выздоравливают около 80 процентов. В 80-е годы ситуация была иная: удавалось спасти не более 25-30 процентов заболевших. За последние годы совершен прорыв, и об этом должны знать пациенты. Не случайно, что награда в номинации "О здоровье честно" вручена журналисту "Российской газеты" Ирине Краснопольской. Она - одна из немногих журналистов, кто озабочен проблемами онкологии, и более всего детской. Среди журналистов это не очень популярная тема. А Ирина Григорьевна - искренний человек, которому она не безразлична. Мы от всей души поздравляем нашу коллегу с заслуженной наградой!

P.S. На форуме медицинское сообщество в знак поддержки вручило премию врачу-гематологу Елене Мисюриной, которую обвиняют в смерти больного. Пришли на форум и пациенты, спасенные доктором Мисюриной.

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