Суд решит вопрос об освобождении осужденного гематолога

Новости

Митрополит Иларион прокомментировал последнюю работу Звягинцева 00:32
На Филевской линии метро восстановили движение поездов 04.02.2018
Ума Турман рассказала, как Харви Вайнштейн пытался ее изнасиловать 04.02.2018
В США задумались о введении нефтяного эмбарго для Венесуэлы 04.02.2018
Фото: Spice Girls объявили о воссоединении в оригинальном составе 04.02.2018
Семь человек погибли при обстрелах городов Турции на границе с Сирией 04.02.2018
С улиц Москвы вывезено 960 тысяч кубометров снега 04.02.2018
Немецкие партии не сумели завершить переговоры о создании коалиции 04.02.2018
Собянин объявил свободный режим посещения школ из-за снегопада 04.02.2018
На Кубани полиция проверит видео, где мужчина моет машину котом 04.02.2018
На улицы Москвы вывели военную технику 04.02.2018
Украинский самолет приземлился в Грузии на повышенной скорости 04.02.2018
Президент Кипра сохранил свой пост по итогам выборов 04.02.2018
Перекрыто движение электричек на Горьковском направлении 04.02.2018
Под Каиром найдена гробница возрастом 4 тысячи лет 04.02.2018
Из-за снегопада в Подмосковье 240 населенных пунктов остались без света 04.02.2018
Движение трамваев остановилось в Медведково из-за снегопада 04.02.2018
Из-за снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев 04.02.2018
Фото: беременная Кирстен Данст снялась в рекламе 04.02.2018
Мелания Трамп отказалась фотографироваться с мужем 04.02.2018
Запашного не пустили в тульский ресторан 04.02.2018
Немецкие депутаты оценили дороги в Крыму 04.02.2018
В Ленобласти трое взрослых и годовалая девочка разбились в ДТП 04.02.2018
Украинский солдат под воздействием наркотиков застрелил сослуживца 04.02.2018
В Париже прошел праздник русской книги 04.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
04.02.2018 21:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вернуть на свободу

Суд решит вопрос об освобождении осужденного гематолога
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7487 (24)
Мосгорсуд на заседании решит вопрос об освобождении врача-гематолога Елены Мисюриной из заключения.

Женщину, напомним, в конце января Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Проще говоря, за врачебную ошибку. Пациент клиники после биопсии костного мозга через несколько дней умер от кровопотери.
СК повторно прокомментировал приговор врачу Мисюриной

"5 февраля состоится рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения", - сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

В то же время рассмотрение другой жалобы - на приговор - пока не назначено.

На прошлой неделе прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы внесла в Мосгорсуд апелляционное представление на приговор в отношении Мисюриной. Прокуроры просят отменить вынесенное судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ.

В надзорном ведомстве обосновывают свое решение выявленными нарушениями, которые были допущены в ходе следствия. В прокуратуре сочли, что в ходе следствия не была дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволили сделать однозначный вывод о вине врача.

В свою очередь, в Следственном комитете РФ удивились такому решению прокуратуры, поскольку ранее прокуроры утвердили обвинительное заключение по делу врача Мисюриной.

Главное сегодня

Матвиенко предложила реформировать МОК и ВАДА
МИД ФРГ обвинил США в запуске ядерной гонки вооружений
Из-за снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев
Президент Кипра сохранил свой пост по итогам выборов
Комиссия рассмотрит возможность допуска на ОИ 15 россиян, оправданных CAS