Суд решит вопрос об освобождении осужденного гематолога

Мосгорсуд на заседании решит вопрос об освобождении врача-гематолога Елены Мисюриной из заключения.

Женщину, напомним, в конце января Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Проще говоря, за врачебную ошибку. Пациент клиники после биопсии костного мозга через несколько дней умер от кровопотери.

"5 февраля состоится рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения", - сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

В то же время рассмотрение другой жалобы - на приговор - пока не назначено.

На прошлой неделе прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы внесла в Мосгорсуд апелляционное представление на приговор в отношении Мисюриной. Прокуроры просят отменить вынесенное судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ.

В надзорном ведомстве обосновывают свое решение выявленными нарушениями, которые были допущены в ходе следствия. В прокуратуре сочли, что в ходе следствия не была дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволили сделать однозначный вывод о вине врача.

В свою очередь, в Следственном комитете РФ удивились такому решению прокуратуры, поскольку ранее прокуроры утвердили обвинительное заключение по делу врача Мисюриной.