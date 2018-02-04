Немецкие партии не сумели завершить переговоры о создании коалиции

Надежда на то, что в воскресенье к концу дня немецкие социал-демократы и консерваторы наконец-то завершат коалиционные переговоры в соответствии с графиком, не оправдалась. Как сообщил генсек Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль по итогам финального, как ожидалось, раунда консультаций, партии продолжат их завтра, вновь собравшись в берлинской штаб-квартире СДПГ - Доме Вилли Брандта. В принципе процедура позволяет задействовать еще два "резервных" дня - понедельник и вторник. Но это уже действительно крайний срок.

По словам политика, состоявшиеся переговоры были конструктивными, по многим пунктам повестки, над которой трудятся 18 рабочих групп, удалось достичь компромисса. Например, в сфере жилищной политики, уточняют немецкие СМИ. При этом Клингбайль пояснил, что остались темы, по которым позиции сторон по-прежнему расходятся. Эти дискуссионные моменты предстоит основательно обсудить. А газета Die Welt со ссылкой на свои источники уточняет, что речь идет, прежде всего, о вопросах здравоохранения и о системе медицинского страхования, которую социал-демократы предлагают реформировать, а также о трудовом законодательстве, в частности, - о сроках действия трудовых контрактов.

Если в ближайшие два дня блок ХДС/ХСС и СДПГ все-таки договорятся, то еще несколько недель уйдет на согласование и утверждение коалиционного соглашения. Ему не бывать без одобрения на специальном съезде СДПГ. Эксперты полагают, что Германия не получит новое правительство в лучшем случае до марта.