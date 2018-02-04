Бензин подешевел на заправках Москвы впервые с конца 2016 года

Впервые более чем за год - с декабря 2016 года - бензин на московских автозаправках подешевел. Цены в конце января этого года снизились незначительно, но сам факт обратил на себя внимание участников рынка.

Так, сеть АЗС "Газпром нефть" (102 заправки в столице) понизила цену литра Аи-95 на 15 копеек - до 41,59 рубля за литр, сеть АЗС "Татнефть" (38 заправок) скорректировала цену на четыре копейки вниз, сообщил "Алгоритм Топливный Интегратор" (АТИ). В итоге средние розничные цены по состоянию на 29 января на московском рынке составили 41,77 рубля за литр Аи-95, 38,57 рубля за литр Аи-92 и 40,25 рубля за литр дизеля.

Предпосылок для роста цен на моторные топлива нет, считают в ФАС

Снижение розничных цен стало следствием падения национальных индексов на моторное топливо в опте. Регуляр-92 и Премиум-95 начали падать в декабре после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к производителям за разъяснением по поводу текущего ценообразования. С тех пор топливо в опте дешевеет. "Создается впечатление, что рынок захлебывается в излишках. А производители не находят путей ликвидировать избыток", - указывает ведущий аналитик АТИ Виктор Костюков. По его мнению, цены идут вниз в ручном режиме. Примерно с середины марта этого года, вероятно, в опте и рознице начнется обратный процесс, в чем "убеждены все, кто связан с рынком нефти и нефтепродуктов", говорит эксперт.

Чтобы не допустить необоснованных колебаний на внутреннем рынке топлива, ФАС направила в свои территориальные органы (в регионах) письмо с требованием усилить контроль за ситуацией. В адрес крупных нефтекомпаний служба также направила запрос о предоставлении плана экспорта топлива. Данные об этом должны поступить в ФАС до 9 февраля. Сегодня регулятор проводит совещание с крупными производителями. При этом замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин подчеркнул, что "какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют".

На минувшей неделе во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону тему цен на бензин поднимал президент Владимир Путин. "Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность", - сказал он. Это заявление, вероятно, ускорит процесс снижения цен в ближайший месяц.

По данным Росстата, в рознице цены на бензин по итогам года выросли на 7,3 процента (почти в три раза больше инфляции). 23 января ФАС опубликовала на своем сайте разъяснение на тему основных причин роста цен на бензин в России. Официально повод назван не был. Регулятор объяснил, что в структуре литра бензина на заправке наибольшую долю занимают налоги - 65 процентов. Также влияние на стоимость топлива оказывают мировые цены на нефть, рост отраслевых издержек и инфляция.