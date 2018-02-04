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04.02.2018 11:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более 14 тысяч человек остались без света в трех регионах РФ

Текст: Антон Валагин (Тула)

Минэнерго сообщило о массовых перебоях с электроснабжением во Владимирской, Московской и Тульской областях. Без света остались около 14700 человек.

- Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, сильный ветер) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ, - рассказали энергетики.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Во Владимирской области, 4500 жителей которой сидят в метель без света, работают 10 аварийно-восстановительных бригад: 22 человека и 10 единиц специальной техники.

Перебои с электроснабжением зафиксированы в пяти районах Тульской области. Информация о частичном отключении подачи электроэнергии в городе Алексин, Веневском, Заокском и Ясногорском районах поступила к спасателям в 9.45. Без света остались 2545 домов. В 10.25 стало известно о восьми населенных пунктах, обесточенных в Щекинском районе. К местам аварий направлены восстановительные бригады энергетиков и оперативные группы МЧС.

В пятницу Росгидромет предупредил жителей ЦФО о ненастье 4-5 февраля. С юго-запада на северо-восток через округ движется мощный южный циклон. Его сопровождают сильный ветер и обильный снег, за собой циклон оставляет оборванные провода, заносы и гололедицу на дорогах.

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