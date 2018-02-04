Из-за снегопада в Подмосковье 240 населенных пунктов остались без света

Снегопад затронул 13 регионов Центрального федерального округа, в шести из них (Московской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тульской и Владимирской областях) произошло нарушение энергоснабжения. Такие данные привели сегодня спасатели на экстренном селекторном совещании в национальном антикризисном центре МЧС России, которое состоялось под руководством замминистра Павла Барышева.

За сутки стихия обесточила более 21 тысяч жилых домов в почти 600 населенных пунктов. В них проживают более 62 тысяч человек.

- Органы управления и силы Центрального регионального центра МЧС России, Главное управление МЧС России по Москве, Академия гражданской защиты, Академия государственной противопожарной службы, Ногинский спасательный центр, Центр "Лидер" и "Центроспас" МЧС России переведены в режим повышенной готовности, - сказал на селекторе замначальника центра Игорь Кутровский.

В круглосуточном режиме ведется мониторинг состояния дорог. Организовано совместное дежурство 250 совместных оперативных групп и экипажей ГИБДД. На опасных участках дорог дежурят тягачи. Также развернуты почти две тысячи пунктов питания и обогрева.

В Подмосковье наиболее сложная ситуация сложилась в Пушкинском, Щелковском, Егорьевском и Воскресенском районах, где повалено большое количество деревьев и сил для их распиловки и уборки недостаточно.

- Для распиловки и вывоза деревьев в Щелковский район направлены спасатели Ногинского спасательного центра, в Егорьевский район - специалисты Центра "Лидер" МЧС России, - сказал заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

По его словам, из-за снегопада частично обесточены 240 небольших населенных пунктов в сельской местности. Восстановлением электричества занимаются 1200 энергетиков.