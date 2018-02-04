Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до Внуково

Калининско-Солнцевская линия московского метро будет продлена до Внуково. Об этом сообщил во время субботнего объезда строек заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Окончательно этот проект будет оформлен предстоящим летом. Но и сейчас маршрут до аэропорта понятен процентов на 80, осталось уточнить детали. Пока после "Рассказовки" планируют построить две станции "Пыхтино" и "Внуково". Метро пройдет вдоль Боровского шоссе, на конечной станции построят выход к Центральной улице и самой воздушной гавани. Ожидается, что на реализацию проекта потребуется три года.

А вот сегмент "Раменки" - "Рассказовка" на желтой ветке практически готов, сказал заммэра. Его запустят к началу лета. "Конструкции всех станций готовы, ведется их отделка, - заявил Хуснуллин. - В ближайшие две недели начнем передавать станции под постоянное энергоснабжение". На участке откроется семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Повлиять на планы может только погода, да и то - незначительно. "Конечно, снегопад сказывается на строительных работах", - отметил Хуснуллин. Но несмотря на нежданные "подарки небес", стройкомплекс не отказался от своих целей. В общей сложности в 2018 году планируется построить 25 станций и более 50 километров путей столичной подземки.