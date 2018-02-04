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04.02.2018 14:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Количество обесточенных в ЦФО выросло до 40 тысяч человек

Текст: Антон Валагин

Вызванные непогодой массовые отключения на распределительных электросетях распространились на шесть областей Центральной России, сообщили в Минэнерго. Без энергоснабжения остались более 40 тысяч человек.

Фото: Лев Феоктистов/ТАСС
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- Отключения происходят в электрических сетях 35-110 кВ, массовые аварийные отключения - в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения остаются около 40900 человек, суммарная отключенная мощность более 53,64 МВт, - рассказали энергетики.

Через ЦФО движется мощный циклон, сопровождаемый обильными снегопадами и сильным ветром. Непогода вызвала перебои с подачей электричества в Брянской, Владимирской, Калужской, Московской, Смоленской и Тульской областях.

Минэнерго взяло ситуацию с энергоснабжением в ЦФО под особый контроль. На местах аварий работают восстановительные бригады и оперативные группы МЧС. В Подмосковье задействован резервный источник электроэнергии.

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