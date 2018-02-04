МЧС продлило штормовое предупреждение в Москве до конца суток

Таким образом, как сообщили в МЧС, прогноз метеорологов оправдался, правда, ни горожанам, ни спасателям от этого не легче. Согласно информации, поступившей от Гидрометцентра России, в Центральном федеральном округе прогнозировалось выпадение обильных осадков в виде снега, местами с метелью и порывами ветра до 20 м/с. Так и вышло. При этом налипание мокрого снега привело в некоторых районах к падению деревьев и обрывам линий электропередач. По данным МЧС, всего в 5 областях произошло нарушение электроснабжения. В Московской, Владимирской, Брянской, Калужской и Тульской областях ведутся восстановительные работы силами 96 бригад.

Сейчас Национальный центр управления в кризисных ситуациях и органы управления МЧС в центральном регионе функционируют в режиме повышенной готовности, везде развернуты оперативные штабы по контролю за обстановкой, на 10 трассах федерального значения работают 113 оперативных групп. На 112-м километре трассы Беларусь развернут мобильный пункт обогрева. Еще один действует на трассе из Москвы в Санкт-Петербург. Коммунальными службами ведется расчистка дорог и обработка антигололедными материалами. Всего развернуты 29 мобильных пунктов обогрева. Об их расположении водители информируются через сервис "Яндекс-Пробки", местные радиостанции и дорожные стенды экстренного оповещения системы ОКСИОН.

В Главном управлении МЧС по Москве заявили, что штормовое предупреждение действует до конца текущих суток. Оперативный штаб в столице работает круглосуточно. Спасатели настоятельно рекомендуют по возможности оставаться дома и не предпринимать поездок на автомобиле, особенно дальних выездов.

При возникновении происшествий - звоните по телефону: 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22