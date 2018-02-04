Собянин объявил свободный режим посещения школ из-за снегопада

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за непогоды объявил о свободном режиме посещения школ 5 февраля. Сообщение об этом появилось в Twitter градоначалника.

"Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", - написал Сергей Собянин.

Напомним, рекордный снегопад продлится и завтра. Департамент транспорта ЦОДД снова призвали автомобилистов не выезжать завтра на улицы, метрополитен пообещал с утра открыть все кассы и заверил в готовности принять всех пассажиров.