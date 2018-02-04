Собянин объявил свободный режим посещения школ из-за снегопада

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за непогоды объявил о свободном режиме посещения школ 5 февраля. Сообщение об этом появилось в Twitter градоначалника.
"Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", - написал Сергей Собянин.
Напомним, рекордный снегопад продлится и завтра. Департамент транспорта ЦОДД снова призвали автомобилистов не выезжать завтра на улицы, метрополитен пообещал с утра открыть все кассы и заверил в готовности принять всех пассажиров.
Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.