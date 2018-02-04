За сутки в Москве выпало более 60 процентов месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало 23 мм осадков - около 64 процентов месячной нормы. При этом высота сугробов достигла рекордных 43 см. Гидрометцентр России прогнозирует сильный снегопад, заносы на дорогах, гололедицу, налипание снега на проводах и деревьях в течение всего дня. МЧС рекомендует москвичам выходной день провести дома.

На главной московской метеостанции (ВДНХ) высота снежного покрова за последние 24 часа увеличилась с 32 до 43 см. При норме осадков для февраля в 36 мм, такие показатели рекорд для нынешней зимы, говорят метеорологи.

Сейчас в столичном регионе сохраняется желтый уровень опасности. МЧС предупреждает москвичей о метели и гололедице в Москве и Подмосковье. Такая погода сохранится до конца 4 февраля. Главное управление МЧС РФ по Московской области работает в режиме повышенной готовности. На федеральных трассах развернуты мобильные и стационарные пункты обогрева.

При этом спасатели рекомендуют в период прохождения циклона по возможности не покидать свои дома, водителям отказаться от личного автотранспорта, а если необходимость сохраняется, с осторожностью управлять автомобилем, соблюдая скоростной режим и дистанцию.

Напомним, снегопад в минувшую субботу, когда за 12 часов выпало 14 мм осадков, стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений, был превзойден рекорд 1957 года.