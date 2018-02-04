В Японском море продолжатся поиски судна "Восток"

В акватории Японского моря продолжаются поиски рыболовецкого судна "Восток", несмотря на то, что активная фаза поисков приостановлена, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Накануне поисковые работы осуществлялись авиацией МЧС России - самолетами Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров МЧС России, на борту которых находились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Продолжаются поиски и проходящими мимо судами.

В данный момент обследовано: авиацией МЧС России и морскими судами - 74 245 квадратных километров.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю работает Межведомственный оперативный штаб.

Напомним, корабль подал сигнал бедствия, а затем пропал с радаров утром 25 января. На борту находилось 20 членов экипажа, их судьба остается неизвестной.