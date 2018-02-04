Пермский СК возбудил дело из-за гибели двух детей при пожаре

Прошлой ночью в селе Серга Кунгурского района (Пермский край) произошло возгорание дома барачного типа. В результате пожара погиб 10-летний мальчик, проживающий в доме, и его восьмилетняя двоюродная сестра. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как пояснили в СУ СКР по Пермскому краю, при осмотре тел судебно-медицинские эксперты не обнаружили следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления.

В настоящее время следователи устанавливают причины возгорания, назначаются необходимые судебные экспертизы, на месте работает следственно-оперативная группа под руководством главы Кунгурского межрайонного следственного отдела Виталия Игнатенко.