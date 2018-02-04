В Татарстане завели дело на полицейского, сбившего пешехода

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту "пьяного ДТП", которое устроил экс-сотрудник уголовного розыска Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ЧП произошло 3 февраля утром. Сотрудник ОВД сбил пешехода, а затем скрылся с места аварии. Его удалось задержать спустя 20 минут. Предварительно установлено, что водитель был пьян, от медицинского освидетельствования он отказался.

Пострадавший местный житель был госпитализирован.

Дело возбуждено по части 2 статьи 264 - нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, сотрудник уволен из органов внутренних дел из-за "проступка, порочащего честь сотрудника ОВД".