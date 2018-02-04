В Омске при обрушении стены дома погибли два человека

Два человека погибли при обрушении стены двухэтажного аварийного нежилого дома на улице Нейбута в Центральном округе города Омска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Ларису Болдинову, двоих мужчин, 1966 и 1971 годов рождения из соседнего реабилитационного центра придавила обрушившаяся стена. Мужчины разбирали дом на стройматериалы.

Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы в воскресенье около 17 часов по омскому времени. Сотрудники МЧС - по данным пресс-службы ведомства, девять человек и две единицы техники - немедленно прибыли на место и приступили к разбору завалов.

Обстоятельства инцидента выясняются. Здание оцеплено полицией.

Между тем внимание к аварийным зданиям на Нейбута, которые могут рухнуть в любой момент (а такие случаи в городе уже были), горожане привлекали в соцсетях еще в конце прошлого года