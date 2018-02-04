В Крыму водолазы начали обследовать молдавский сухогруз с пробоиной

Водолазы приступили к обследование сухогруза, получившего пробоину и отбуксированного к берегу Феодосии 1 февраля.

Ночью к судну подошел спасательный буксир Росморречфлота с оборудованием для откачки топлива.

- Водолазная группа в составе пяти человек в данный момент производит осмотр сухогруза, по итогам которого будет принято решение об откачке топлива. Водолазы осматривают внутренние помещения, после этого будет проведено обследование корпуса и поиск повреждений, которые вызвали поступление воды, - рассказали ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Вокруг судна установлены боновые заграждения.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг сухогруз Berg под флагом Молдовы (судовладелец - компания из Турции), следовавший из порта Азов (Ростовская область) в турецкий порт Бандырма с грузом отрубей около трех тысяч тонн. У берегов Феодосии судно получило пробоину и начало терпеть бедствие. На его борту находились 12 человек.