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04.02.2018 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму водолазы начали обследовать молдавский сухогруз с пробоиной

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Водолазы приступили к обследование сухогруза, получившего пробоину и отбуксированного к берегу Феодосии 1 февраля.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
В Крыму тонущий молдавский сухогруз отбуксировали к берегу

Ночью к судну подошел спасательный буксир Росморречфлота с оборудованием для откачки топлива.

- Водолазная группа в составе пяти человек в данный момент производит осмотр сухогруза, по итогам которого будет принято решение об откачке топлива. Водолазы осматривают внутренние помещения, после этого будет проведено обследование корпуса и поиск повреждений, которые вызвали поступление воды, - рассказали ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Вокруг судна установлены боновые заграждения.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг сухогруз Berg под флагом Молдовы (судовладелец - компания из Турции), следовавший из порта Азов (Ростовская область) в турецкий порт Бандырма с грузом отрубей около трех тысяч тонн. У берегов Феодосии судно получило пробоину и начало терпеть бедствие. На его борту находились 12 человек.

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