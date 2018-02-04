Собянин: вчерашняя стихия не обошлась без жертв

Один человек погиб, двое получили травмы из-за мощного снегопада, который обрушился вчера на Москву. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва ЛЭП. Еще двое получили травмы", - пишет градоначальник.

Кроме этого, мэр сообщает, что в городе повалены уже 360 деревьев. Он предупреждает москвичей, что в воскресенье погодные условия в городе могут быть еще хуже. И призывает держаться подальше от деревьев и проводов. "Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/сек", - пишет мэр.