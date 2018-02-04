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04.02.2018 22:10
Рубрика: В мире

Заряд большой конфронтации

США приняли новую ядерную доктрину
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7487 (24)
Вашингтон, приняв новую ядерную доктрину, оставил за собой право нанести стратегический удар не только в ответ на применение атомного оружия против них или их союзников, но и просто в "исключительных обстоятельствах". С этой целью предусматривается создание ядерных зарядов малой мощности.
Новая доктрина США позволяет применять ядерные заряды малой мощности не только во время войны. Фото: Depositphotos Новая доктрина США позволяет применять ядерные заряды малой мощности не только во время войны. Фото: Depositphotos
Новая доктрина США позволяет применять ядерные заряды малой мощности не только во время войны. Фото: Depositphotos

Предполагается, что модернизированные ракеты разместятся на подводных лодках. Впоследствии будет разработана специальная крылатая ракета. Примечательно, что мощность боезаряда в Пентагоне не уточнили, однако малыми считаются заряды от 10 килотонн в тротиловом эквиваленте. Результаты применения будут сравнимы, например, с бомбардировкой Хиросимы: тогда мощность "Малыша" составила 13 килотонн.

Предполагается, что модернизированные ракеты разместятся на подводных лодках

В МИД России эта доктрина вызвала глубокое разочарование. Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность документа, отметили на Смоленской площади. По оценкам дипломатов, США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил. Все это не имеет ничего общего с реальным положением дел.

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Вызывает также озабоченность фактически "безразмерный" подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия: декларируется возможность его применения в случае "чрезвычайных обстоятельств", которые авторы доктрины отнюдь не ограничивают военными сценариями.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов со своей стороны оценил документ как "продолжение неприкрытой агрессивной политики США, нацеленной на сохранение единоличного лидерства".

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что документ "серьезно усиливает конфронтационную составляющую во внешней политике США... Уже не первый раз в истории США делают крайне опасную и не имеющую никаких реальных перспектив ставку на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу, - отметил сенатор. - ... Россию пытаются выставить главным виновником модернизации ядерных сил США". И больше всего беспокоит, что новая ядерная доктрина США допускает повторы Хиросимы и Нагасаки. "Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего", - заявил Клинцевич.

А в США уверяют, что их новая стратегия вовсе не антироссийская. Как заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Анита Фридт, в документе также упоминаются Китай, Иран и Северная Корея.

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Впрочем, и там документ не вызвал восторга. Власти КНР раскритиковали новую ядерную доктрину США, в Пекине считают, что Вашингтон раздувает угрозу китайского ядерного потенциала.

"Пентагон обнародовал доклад "Обзор состава и количества ядерного оружия", в котором приведены спекулятивные рассуждения о планах развития Китая, а также присутствуют преувеличения, на основе которых выносится утверждение о китайской ядерной угрозе. Пекин выражает по этому поводу решительный протест", - заявил официальный представитель минобороны страны Жэнь Гоцян. Он выразил надежду, что "США, обладающие самым крупным в мире ядерным потенциалом, правильно поймут стратегические замыслы китайской стороны, объективно отнесутся к развитию национальной обороны КНР и откажутся от мышления времен холодной войны".

Недовольство новой ядерной доктриной США также выразили в Иране. "Она демонстрирует большую зависимость от ядерного оружия вопреки Договору о его нераспространении, это приближает человечество к уничтожению", - отметил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

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