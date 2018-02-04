Видео: Гассиев поддержал плачущего Дортикоса после боя

Полуфинал Всемирной боксерской суперсерии ознаменовался первым в карьере поражением кубинца Юниера Дортикоса. Он проиграл нокаутом в 12-м раунде титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF россиянину Мурату Гассиеву и очень тяжело переживает эту неудачу.

Дортикос по прозвищу "Доктор нокаут" до этого одержал 22 победы на профессиональном ринге, и при этом 21 - досрочно. Лишь однажды он выигрывал по очкам - в 2014 году у кубинца Эдисона Миранды. Но тот бой состоял из 10 раундов, а теперь Юниер сначала в первый раз за карьеру был вынужден биться все 12 раундов, а затем впервые проиграл.

Гассиев, правда, и сам успел снискать славу нокаутера. В 25 боях он 19 раз отправлял соперников на настил ринга, и Дортикос стал 20-м. При этом Мурат до сих пор остается непобежденным. Любопытно, что они должны были встретиться еще в 2015 году, но тогда поединок не состоялся. Однако теперь мы можем ожидать как минимум еще одного боя между этими соперниками: кубинец заявил, что надеется на реванш.

"Это был интересный бой, но мне очень тяжело принять поражение, - признался Дортикос на пресс-конференции. - Мурат является очень сильным соперником, и я хочу реванша".

Юниеру и впрямь было невмоготу осознавать, что в его карьере наступил, возможно, переломный момент. Он даже не смог сдержать слез перед журналистам. Гассиев, увидев это, вскочил со своего места и принялся утешать уже бывшего соперника, чем сорвал овации аудитории.

"Спасибо команде Юниера. Они проделали огромную работу. А он сам - очень сильный боксер с тяжелым ударом, - сказал Мурат. - В тяжелом весе до последнего момента сложно угадать, кто выиграет. Бой сложился в мою пользу, но могло выйти и наоборот".

Но если эмоции еще не улеглись, то сам бой уже позади, и теперь мы ждем финала, где Гассиев встретится с не менее опасным соперником - украинцем Александром Усиком. Сам он поздравил Мурата с победой и отметил, что ждет яркого и красочного финала. Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии пройдет в мае в Саудовской Аравии.