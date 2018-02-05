Белорусские шерлок холмсы будут обучаться в Академии ФБР

Успешная борьба с киберпреступностью, нелегальным оборотом наркотиков, международным терроризмом требуют максимальной координации усилий ведущих мировых спецслужб.

Выступая накануне по национальному каналу ОНТ, председатель Следственного комитета РБ Иван Носкевич, в частности, сообщил, что в ноябре 2017 года на территории Беларуси была успешно проведена совместная операция Следственного комитета, МВД и ФБР по пресечению деятельности участников международной киберпреступной группировки "Андромеда".

По его словам, которые цитирует БЕЛТА, это "далеко не единичный пример совместной работы". И, как правило, СК тоже не остается в долгу. Коллегам из ФБР была предоставлена свежая информация "по другим уголовным делам. Они высказали искреннюю заинтересованность в сотрудничестве", - отметил Иван Носкевич.

В дальнейшем, сообщил он, СК Беларуси и ФБР США будут сотрудничать и в области обучения специалистов. Это стало известным после недавнего посещения Академии ФБР в Куантико белорусскими юристами и договоренности по этому поводу на уровне руководства ФБР.

По мнению руководителя СК, "система обучения в Академии ФБР фактически эталонная для ведомств подобного рода". И, кроме того, американцы готовы принять на безвозмездной основе слушателей из Минска, добавил он. Думаю, в ближайшее время мы подготовим конкретные предложения по таким обучающимся", - сказал Иван Носкевич.

Он напомнил, что белорусские шерлок холмсы уже проходили краткосрочное обучение в учебном центре ФБР в Питтсбурге. "А что касается Академии ФБР, то это уже полноценный процесс обучения", - уточнил Носкевич и выразил благодарность американским партнерам за это конструктивное предложение.

Во время визита в США Следственный комитет подписал с ФБР и меморандум о взаимопонимании, в котором была подтверждена обоюдная заинтересованность в заключении договора о правовой помощи по уголовным делам.

То, что диалог и сотрудничество спецслужб не должны зависеть исключительно от "политического климата", подтверждает и недавний визит в Вашингтон главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, который, как известно, включен в американский санкционный список.



