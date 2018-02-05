Указ главы Республики Дагестан от 5 февраля 2018 года № 20 "Об отставке Правительства Республики Дагестан"

В соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан постановляю:

1. Объявить об отставке Правительства Республики Дагестан.

2. Возложить временное исполнение обязанностей Председателя Правительства Республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича.

3. Поручить Правительству Республики Дагестан продолжить выполнение своих функций до сформирования нового Правительства Республики Дагестан.

4. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Дагестан от 6 октября 2017 года № 265 "О временном исполнении обязанностей лицами, замещающими отдельные государственные должности Республики Дагестан и должности государственной гражданской службы Республики Дагестан" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov), 2017, 9 октября, № 0500201710090006).

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан В.Васильев

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