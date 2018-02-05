Владимир Васильев отправил в отставку правительство Дагестана

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев подписал указ "Об отставке правительства РД". Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В документе говорится, что правительство отправлено в отставку на основании статей 78 и 91 Конституции республики. Временное исполнение обязанностей премьер-министра возложено на Анатолия Карибова, который до назначения на этот пост исполнял обязанности первого вице-премьера дагестанского кабинета министров.

Напомним, что рано утром 5 февраля следователи и сотрудники ФСБ пришли с обысками к и.о. премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову, и.о. его заместителей Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову и бывшему министру образования Шахабасу Шахову.

Все они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества с денежными средствами, выделенными из бюджета Дагестана для реализации социальных программ.

В ходе обыска у подозреваемых были обнаружены золотой пистолет ТТ, два пистолета Макарова, "Беретта" и пара автоматов Калашникова. Дабы задержанные не могли оказать давление на свидетелей и повлиять на ход расследования, они были самолетом этапированы в Москву.