Временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана и два его временно исполняющих обязанности заместителя, а также бывший министр образования были задержаны и доставлены в Москву для дачи показаний.

Утро понедельника выдалось недобрым для руководства дагестанского правительства. С раннего утра следователи пришли с обысками к и.о. премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову, и.о. его заместителей Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову и бывшему министру образования Шахабасу Шахову. Все они стали фигурантами уголовного дела, расследуемого Следственным комитетом РФ, возбужденного по факту мошенничества с денежными средствами, выделенными из бюджета Дагестана для реализации социальных программ.

В ходе обыска у и. о. председателя правительства следователи изъяли золотой пистолет "ТТ"

- В рамках расследования уголовного дела следователями была установлена их причастность к совершению хищения путем мошенничества. При проведении следственных мероприятий во взаимодействии с ФСБ России подозреваемые лица задержаны, по месту их жительства проведены обыски, - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В ходе обыска у и.о. председателя правительства следователи изъяли золотой пистолет "ТТ", пистолеты "Беретта", ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

Как проинформировали в Следственном комитете, в ближайшее время следствие предъявит всем обвинение и будет ходатайствовать перед судом об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Чтобы задержанные не смогли оказывать давление на свидетелей и не уничтожили улики, всех спецрейсом отправили в Москву.

Не исключено, что задержанным дагестанским чиновникам будут предъявлены и другие эпизоды. По словам источника "РГ" в силовых структурах, это могут быть обвинения вплоть до организации преступного сообщества. Как отметил источник, возможны и другие задержания высокопоставленных лиц республики.

Арест чиновников высшего ранга в Дагестане стал новым этапом по борьбе с коррупцией в республике. В середине января в регион для расследования фактов коррупции прибыли следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ, а также спецгруппа, составленная из сотрудников Генпрокуратуры. Следователи начали проверку администрации Махачкалы, других муниципалитетов, республиканских министерств и ведомств.

Тем временем в рядах дагестанских чиновников царит нервозность. Еще несколько дней назад члены правительства региона с настороженностью наблюдали за событиями по другую сторону центральной площади Махачкалы, где располагается мэрия. "Первой ласточкой" стал мэр Махачкалы Муса Мусаев, которому было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В начале февраля задержали главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова.

"Кто следующий?" - сегодня самый популярный вопрос среди жителей Дагестана.