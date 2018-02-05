СК назвал причину задержания членов правительства Дагестана

СК РФ сообщил причины задержания членов правительства Дагестана. Оно произошло в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств. Уточняется, что деньги выделялись из республиканского бюджета для реализации социальных программ на территории региона, однако бесследно исчезли.

- В рамках расследования уголовного дела следователями была установлена причастность к совершению хищения путем мошенничества временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц, - заявили в следственном комитете России.

Подозреваемые в мошенничестве чиновники задержаны во время спецоперации совместно с ФСБ России. Проводятся обыски, в том числе по месту жительства. Так, у Гамидова изъят золотой пистолет и другое оружие.

Отметим, что экс-министра образования Шахабаса Шахова подозревают в халатности при включении в приказы об аттестации 640 не прошедших ее педагогических работников, а также в исчезновении 88 млн рублей, выделенных на строительство школы в Каспийске. Другие высокопоставленные члены правительства также, не исключено, причастны к крупным растратам бюджетных средств.

По сообщению следственного ведомства, в ближайшее время планируется предъявить обвинение чиновникам и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.