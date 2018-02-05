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05.02.2018 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: У премьер-министра Дагестана изъят золотой пистолет

Текст: Николай Грищенко (Махачкала)

В Махачкале сотрудники Следственного комитета России и ФСБ изъяли во время обысков в доме врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова пистолет из золота и большое количество оружия. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
ФСБ пришла с обыском в дом премьер-министра Дагестана

"В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы", - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Светлана Петренко.

На кадрах оперативной съемки видно, что золотой пистолет хранился в шкатулке. Рукоять пистолета инкрустирована золотом и пластиной из слоновьей кости, на которую нанесены начальные буквы фамилии и имени владельца.

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по факту хищения денежных средств из бюджета республики Дагестан. По статье 159 УК России - "мошенничество".

Напомним, что ранее следственные мероприятия одновременно прошли в рабочих кабинетах и по месту жительства временно исполняющих обязанности заместителей председателя правительства РД Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Экс-чиновники задержаны и находятся в региональном управлении ФСБ.

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