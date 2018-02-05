В Дагестане по делу о хищении задержан экс-министр образования

В Дагестане в рамках дела о хищении задержан экс-министр образования и науки республики Шахабас Шахов. Он доставлен в здание УФСБ для дачи показаний. Сейчас оперативные мероприятия также идут в доме Шахова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Отметим, что задержание экс-министра связано со скандалом, разгоревшимся во время строительства школы в Каспийске. Именно тогда было возбуждено уголовное дело о хищении свыше 88 миллионов рублей. Также Шахова подозревают в халатности при включении в приказы об аттестации 640 не прошедших ее педагогических работников.

В последние дни по Дагестану прокатилась целая волна задержаний высокопоставленных чиновников. В республику из столицы направлена спецкомиссия для проведения проверки соблюдения законодательства, в том числе на предмет коррупции.

Обыски идут в доме врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Ранее был задержан и мэр Махачкалы Муса Мусаев, которого подозревают в превышении полномочий с тяжкими последствиями. В изолятор помещен начальник управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Магомедрасула Гитинова, подозреваемый в незаконных действиях, связанных с недвижимостью.

Также сотрудники ФСБ России приступили к обыскам в домах еще двух членов республиканского правительства - вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, оба задержаны.