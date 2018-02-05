ФСБ начала обыски еще у двух членов правительства Дагестана

В Дагестане сотрудники ФСБ России приступили к обыскам в домах еще двух членов регионального правительства - вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Ранее обыск прошел дома у врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, который после оперативных действий был доставлен в республиканское управление ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительном ведомстве.

Отметим, что Раюдин Юсуфов временно исполняет обязанности заместителя председателя правительства РД и министра экономики и территориального развития. Шамиль Исаев занимает пост врио зампреда правительства Дагестана.

В правительстве республики и правоохранительных органах ситуацию с обысками пока не комментируют.

Напомним, ранее правоохранительные органы задержали градоначальника столицы республики Мусу Мусаева, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Как полагает следствие, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о выделении коммерческой фирме земельного участка площадью 17 тысяч квадратных метров. При этом участок был передан в собственность за миллион 100 тысяч рублей, тогда как его рыночная стоимость составляла около 81 миллиона.

Кроме того, задержан главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов. По данным следователей, он в начале 2015 года в нарушение закона составил градостроительный план на крупный участок в городе, на котором должны были построить многоквартирный дом в 12 этажей. При этом в зону застройки попал соседний участок, принадлежащий частному лицу, а администрации города был причинен ущерб на сумму около четырех миллионов рублей.