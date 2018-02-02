Главный архитектор Махачкалы помещен в изолятор после допроса

Начальник управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Магомедрасул Гитинов задержан по подозрению в превышении полномочий и помещен в следственный изолятор.

По данным следователей, он в начале 2015 года в нарушение закона составил градостроительный план на крупный участок в городе, на котором должны были построить многоквартирный дом в 12 этажей. При этом в зону застройки попал соседний участок, принадлежащий частному лицу. Собственник подал в суд, который в итоге принял решение о сносе фундамента многоквартирного дома. Таким образом администрации города был причинен ущерб на сумму около четырех миллионов рублей. В сумму ущерба включена стоимость работ демонтажа незавершенных конструкций и вывоз строительного мусора с частной территории потерпевшего.

Сегодня утром Гитинов был задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания Махачкалы. Расследование уголовного дела продолжается. По статье, которая ему инкриминируется, чиновнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, что ранее был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев. Его также подозревают в превышении полномочий с тяжкими последствиями.