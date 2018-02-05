СК опубликовал видео задержания дагестанских чиновников

Следственный комитет России обнародовал видеозапись задержания и транспортировки в Москву высокопоставленных чиновников правительства Дагестана. В кадры оперативной видеосъемки попали также оружие и золотой пистолет ТТ, изъятый в ходе обыска у врио председателя правительства РД Абдусамада Гамидова.

Операция проходила при силовой поддержке спецназа ФСБ. Оперативники подробно изучают и осматривают усадьбу высокопоставленного чиновника. Не оказывая сопротивления, Абдусамад Гамидов садится в микроавтобус со спецназовцами. Позже в ролике появляются изъятые пистолеты, в том числе золотой ТТ и "Беретта".

Пресс-служба правоохранительного ведомства сообщает, что в ходе оперативных мероприятий в доме у Гамидова были изъяты еще два автомата Калашникова с боеприпасами.

"Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по факту хищения денежных средств из бюджета республики Дагестан. По статье 159 УК России - "мошенничество", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, что обыски и следственные мероприятия одновременно прошли в рабочих кабинетах и по месту жительства временно исполняющих обязанности заместителей председателя правительства РД Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

"В ближайшее время следствием планируется предъявить обвинение всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула Петренко.