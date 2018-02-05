Экс-президент Мальдив задержан полицией

Полиция Мальдивской Республики задержала экс-президента этой страны Момуна Абдула Гаюма.

"Только что полиция сломала нашу дверь и сейчас арестовывает моего отца президента Момуна Гаюма и моего мужа Мохамеда Надима", - цитирует РИА Новости сообщение в соцсети дочери бывшего главы государства Йомны Момун.

Это событие связано с критической ситуацией в стране. Как уже сообщала "РГ", действующий президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней. Основанием стало решение Верховного суда республики освободить из тюрьмы некоторых оппозиционеров, включая еще одного экс-президента Мохамеда Нашида, а также слухи о вероятном импичменте президенту.

В воскресенье руководители силовых структур Мальдив сообщили о том, что не подчинятся "неконституционному" решению Верховного суда, если тот отстранит президента. По этой причине в столицу страны Мале прибыли военные, рассредоточенные на курортные островах.