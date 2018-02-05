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05.02.2018 22:52
Рубрика: Власть

В цифру не ложится

Лишь треть ведомств корректно раскрывают свои данные
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Столичный выпуск №7488 (25)
Пока лишь около трети федеральных ведомств научились правильно работать с открытыми данными - статистикой и реестрами, на основе которых могут создаваться мобильные приложения и электронные сервисы для граждан.

Это следует из исследования Аналитического центра при правительстве РФ. В выборке из девяти ведомств только у минздрава, минприроды и Рослесхоза все наборы данных полностью соответствуют правилам, а у остальных требуют проведения дополнительной ручной обработки перед использованием. Именно открытые данные должны стать основой для цифровой экономики. Учитывая это, Совет по открытым данным предложил актуализировать планы работы с ними до 2020 года и обеспечить их взаимосвязь с госпрограммой "Цифровая экономика".

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Открытые данные - это данные госорганов, представленные в машиночитаемом формате и доступные для автоматической обработки, а также свободные от авторских прав. Они позволяют разработчикам создавать новые удобные сервисы в Интернете, государству - поддерживать развитие IT-бизнеса и совершенствовать инструменты общественного контроля. Короче, это основа для цифровой экономики.

"Люди благодаря этому получают возможность быстро и эффективно решать свои повседневные задачи - сверять цены на лекарства в аптеках, планировать занятия в детских кружках, контролировать экологическую ситуацию в своем районе, выбирать жилье по различным параметрам, рассчитывать время в пути до работы и многое, многое другое, - отметил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. - Открытые данные стали сырьем для научных исследований, журналистики, для множества сервисов, используемых не только в больших городах, но и по всей России. Они начинают менять нашу жизнь, все чаще становясь основой тех благ, которыми мы пользуемся практически ежедневно. Но для того, чтобы данные приносили пользу государству и гражданам, а ИТ-специалистам было удобно создавать на их основе электронные сервисы, эти данные должны быть актуальными, структурированными, упорядоченными и соответствовать ряду технических требований. От раскрытия данных выигрывают все стороны: граждане получают больше качественных сервисов, бизнес - перспективный рынок, государство - доверие со стороны общества".

Наборы данных большинства министерств годятся для онлайн-сервисов только после ручной обработки

Открытые данные являются основой общедоступных информационных систем. Один из наиболее удачных реализованных проектов - государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ), где опубликовано 94 набора открытых данных. В минкомсвязи отмечают, что есть возможность размещения в ней больших данных о коммунальных начислениях без указания конкретных квартир.

"Когда мы запускали ГИС ЖКХ, мы говорили, что очень важно получить фактуру в части выставленного счета и обезличенной платежки с ее основными элементами: количество комнат в квартире, общая и жилая площадь, количество зарегистрированных жильцов, выставленный счет в разрезе потребляемых ресурсов, - сказал Абызов. - Тогда это даст большой объем крайне полезной информации. Сейчас творится бардак в отношениях между управляющими компаниями, ресурсными организациями и расчетными центрами. Публикация этой информации в машиночитаемом формате не повлияет на полномочия и ответственность по расчетам".

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