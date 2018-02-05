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Владислав Лисовец, стилист:

Любые оскорбления личности неуместны. Искать выход из затруднительной ситуации нужно интеллигентно и без хамства. К сожалению, грубое общение "на грани" почему-то в последнее время является нормой в нашей стране. Любой вопрос, неважно где, в магазине, на работе, на улице, решается с помощью агрессии. Возможно поэтому за рубежом нас считают не очень воспитанным народом. И, на мой взгляд, это очень правильно, что обидчиков стали штрафовать за оскорбления, как пишет "Российская газета". Мне кажется, если у нас будет возможность подать на человека в суд за то, что он тебя унижал какими-то грубыми словами, это как-то нормализует ситуацию.

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Честно говоря, то, что происходит на телевидении, не на всех каналах, конечно, мало имеет отношения к интеллигентному общению, к этикету. К сожалению, многое, что мы видим во время так называемых ток-шоу, совсем не имеет отношения к культуре. А если народу не объясняют, что быть интеллигентным - это хорошо, и постоянно демонстрируют в СМИ обратные примеры, конечно, он будет позволять себе многое. Поэтому штрафовать нужно обязательно, на собственном опыте знаю, что это работает. Я имею свое предприятие и понимаю, что когда наказываешь деньгами, люди начинают думать головой и становятся более сдержанными.

А безнаказанность недопустима. Посмотрите, что происходит: к примеру, когда едешь за рулем, слышишь, что обругивают не только мужчин, даже с женщинами непозволительно грубо общаются, не преминут приставить какое-нибудь оскорбительное словечко в конце, дабы самоутвердиться.

Я, как правило, стараюсь не доводить конфликты до каких-то базарных разборок. Конечно, были случаи, когда очень хотелось наказать обидчика. Но без закона ты понимаешь, что ничего никому не докажешь. Любой человек, даже тот же самый полицейский, которому ты скажешь, что вон тот парень мне сказал "придурок", будет над тобой смеяться, потому как пока что у нас - это норма оскорблять соседей, сотрудников, прохожих.

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