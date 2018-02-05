Матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы между сербской "Црвеной Звездой" и московским ЦСКА пройдет в Белграде в присутствии зрителей.

Дисциплинарная комиссия УЕФА удовлетворила апелляцию сербского клуба, о чем было объявлено официально.

Напомним, что "Звезду" наказали за "расистское и дискриминационное" поведение болельщиков во время матча группового этапа Лиги Европы против белорусского БАТЭ. Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА, который состоится 13 февраля в Белграде, должен был пройти при пустых трибунах.

Однако белградцы подали апелляцию на это решение и смогли выиграть дело. Генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич заявил, что очень доволен решением УЕФА.

"Мы достигли большого успеха, и я горжусь, что нам удалось доказать свою невиновность. Скоро мы запустим продажу билетов", - приводит слова Терзича официальный сайт клуба. Таким образом, болельщики ЦСКА смогут поддержать свою команду в этом важном матче.