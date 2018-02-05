Митрополит Иларион прокомментировал последнюю работу Звягинцева

Митрополит Иларион не согласен с тем, как режиссер Андрей Звягинцев показывает в своих фильмах Россию и Русскую православную церковь (РПЦ). Мнение главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата опубликовало агентство "Интерфакс".

"Его взгляд на Церковь глубоко несправедлив. Один из посылов, который прослеживается во всех фильмах данного автора - это то, что в нашей стране все плохо. В кинокартинах нет никакого света в конце тоннеля", - заявил архиерей.

Представитель РПЦ также отметил, что лучше вообще не показывать Церковь, чем показывать ее искаженно или односторонне. Добавим, что фильм Звягинцева "Нелюбовь" вошел в пятерку претендентов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". По мнению митрополита Илариона, если лента получит престижную американскую награду, то только потому, что Россия "показана в крайне негативном свете". Фильмы такого рода сейчас очень востребованы на Западе.

"Именно такой образ России сегодня нужен политикам, которые пытаются снова поставить Россию на колени при помощи санкций, дезинформации, создания образа России как страны, откуда надо бежать", - подчеркнул глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.