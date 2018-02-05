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05.02.2018 00:32
Рубрика: Культура

Митрополит Иларион прокомментировал последнюю работу Звягинцева

Митрополит Иларион не согласен с тем, как режиссер Андрей Звягинцев показывает в своих фильмах Россию и Русскую православную церковь (РПЦ). Мнение главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата опубликовало агентство "Интерфакс".

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"Его взгляд на Церковь глубоко несправедлив. Один из посылов, который прослеживается во всех фильмах данного автора - это то, что в нашей стране все плохо. В кинокартинах нет никакого света в конце тоннеля", - заявил архиерей.

Представитель РПЦ также отметил, что лучше вообще не показывать Церковь, чем показывать ее искаженно или односторонне. Добавим, что фильм Звягинцева "Нелюбовь" вошел в пятерку претендентов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". По мнению митрополита Илариона, если лента получит престижную американскую награду, то только потому, что Россия "показана в крайне негативном свете". Фильмы такого рода сейчас очень востребованы на Западе.

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"Именно такой образ России сегодня нужен политикам, которые пытаются снова поставить Россию на колени при помощи санкций, дезинформации, создания образа России как страны, откуда надо бежать", - подчеркнул глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

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