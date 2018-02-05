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05.02.2018 12:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин осмотрел ход строительства "Юго-Восточной" станции метро Кожуховской линии

Текст: Сергей Жуков

Кожуховскую линию столичного метро достроят в будущем году. Такие планы озвучил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив строящуюся станцию "Юго-Восточная".

Строительство "розовой" ветки метро он назвал одним из самых крупных в Москве. Протяженность линии - свыше 18 километров. "Первые четыре станции идут от "Некрасовки" до "Косино" и еще пять станций от "Косино" до "Нижегородской". Это два участка, которые позволят соединить Большое подземное метрокольцо Москвы с самыми дальними районами города", - пояснил Собянин.

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Запуска новой ветки, добавил он, ждут порядка 800 тысяч москвичей, жителей Люберец и других близлежащих городов Московской области. Она возьмет на себя часть пассажиров Калининской и Таганско-Краснопресненской линий.

По словам мэра, участок от "Некрасовки" до "Косино" строители намерены завершить в этом году, а оставшуюся часть - до "Нижегородской" - годом позже. Станция "Юго-Восточная", которую посетил Собянин, как раз в этом списке. Спроектирована она по "береговому типу" - с боковыми платформами. Сейчас строители выносят отсюда инженерные коммуникации и собирают каркас будущего транспортно-пересадочного узла. Как ожидается, им ежедневно будут пользоваться около ста тысяч человек.

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