Выросло число пострадавших от взрыва в доме в Подмосковье

Число пострадавших от взрыва в жилом доме выросло до четырех человек, сообщает пресс-служба администрации Ленинского района Подмосковья.

"Всех пострадавших доставили в ожоговый центр Подольска, один из них находится в тяжелом состоянии", - отмечает пресс-служба.

Хлопок и последовавшее за ним возгорание произошли в одном из домов жилого комплекса "Бутово Парк". Сейчас на месте происшествия работают следователи и медики.

Эвакуация жителей дома не проводилась - в этом, уверяют в администрации Ленинского района, нет необходимости.