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05.02.2018 10:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье рассказали о погибшем в Сирии летчике Су-25

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае соседи семьи погибшего в Сирии майора Романа Филипова, управлявшего штурмовиком Су-25, рассказали корреспонденту "РГ" о летчике.

Из гарнизона близ села Черниговка в Приморье майор вместе с коллегами был командирован на базу в Крым. Самолет, 3 февраля сбитый боевиками при выполнении боевого задания в небе сирийской провинции Идлиб, входил в состав 37-го смешанного авиационного полка, базировавшегося на полуострове.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
У погибшего в Сирии летчика Су-25 осталась семья в Приморье

У погибшего летчика в Приморье остались молодая жена и четырехлетняя дочь. В гарнизоне он служил последние семь-восемь лет. Сослуживцы называют Романа настоящим асом военной авиации, его фамилия в войсках была постоянно на слуху и при жизни. Соседка затрудняется назвать точный возраст майора, говорит, что "было немного за тридцать". По ее словам, сейчас в гарнизоне обсуждают только гибель летчика.

Известно, что майор Филипов родом из Приморья. Известно, что в июне 2013 года он командовал звеном штурмовой авиации на заключительном этапе соревнований "Авиадартс" в Воронеже.

В интернете есть видеокадры предположительно последнего боя майора Филипова, а также фото документов. Если верить этим снимкам, то среди личных вещей летчика было несколько "визиток", имеющих непосредственное отношение к Владивостоку.

"Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филипов - боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек. Он честно исполнял свой воинский долг - и в России, и за ее пределами. Горько сознавать, что мы навсегда потеряли блестящего офицера, патриота России, защитника Родины. На таких людях во все времена держится наша страна. Это огромная утрата не только для родных Романа Филипова, но и для всех нас. Мы будем помнить нашего земляка", - выразил соболезнование родным погибшего героя врио губернатора края Андрей Тарасенко.

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