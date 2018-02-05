В Самаре пострадавших при взрыве госпитализировали в ожоговый центр

При взрыве газа в жилом доме в Самаре пострадали четыре человека, сообщили "РГ" в минздраве региона.

Двое из них самостоятельно обратились в рядом стоящую поликлинику №1. Им оказали медицинскую помощь и вызвали "скорую". Людей госпитализировали в ожоговый центр больницы им.Пирогова. Еще двое человек пострадали незначительно. Им оказали медпомощь на месте, госпитализация не понадобилась. Ранее сообщалось о троих пострадавших.

Напомним, днем 5 февраля в жилом 16-этажном доме по улице Георгия Димитрова в Самаре произошел взрыв бытового газа. Частично обрушилась стена здания.

По предварительной информации, в квартире на 16 этаже проводились ремонтные работы. Вероятнее всего, взрыв произошел при монтаже натяжного потолка, поскольку дом не газицифирован.

Жители эвакуированы. Сейчас многоэтажку оцепили. На месте работают 28 единиц техники и 58 спасателей.